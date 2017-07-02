بالصور...احتجاجات من نوع آخر بشواطيء الحسيمة ﻿

يشهد شاطئ الحسيمة في هذه اللحظات وقفة إحتجاجية لساكنة الريف تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم زعماء حراك- الريف المعتقلين بسجن عكاشة.

شوف تيفي



يشهد شاطئ الحسيمة في هذه اللحظات وقفة إحتجاجية لساكنة الريف تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم زعماء حراك- الريف المعتقلين بسجن عكاشة.



وحسب مصدر "لشوف تيفي" من عين المكان فالوقفة الإحتجاجية تجري في هذه اللحظات وسط حضور أمني مكثف، حيث عمد المحتجون إلى الوقوف بالقرب من مياه شاطئ البحر الذي تحول من متنفس لجذب السياح وإستمتاع المصطافين بمياهه إلى مكان لرفع الشعارات المطالبة بإطلاق سراح المحتجين.



ووفق ذات المصدر، فالمحتجين يفسرون خطوتهم الإحتجاجية على شاطئ البحر، بعد المنع الذي يطال أشكالهم الإحتجاجية بشوارع مدينة الحسيمة وساحاتها أيام بعد الأحداث الدامية التي عرفتها المنطقة يوم عيد الفطر المبارك.



