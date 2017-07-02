مثير وبالصور..بعد طلاقها: سعيدة شرف تسافر رفقة شاب مفتول العضلات إلى فرنسا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور تُظهر لحظة سفر الفنانة المغربية سعيد شرف إلى فرنسا رفقة شاب مفتول العضلات.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور تُظهر لحظة سفر الفنانة المغربية سعيد شرف إلى فرنسا رفقة شاب مفتول العضلات.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصور، حيث تمنى الجميع للفنانة المغربية والشاب الذي ظهر برفقتها رحلة موفقة إلى فرنسا، مؤكدين أن سعيد شرف، استطاعت بفنها الصحراوي الأصيل الوصول إلى قلوب المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة سعيد شرف، أعلنت أخيرا خلال خراجاتها الإعلامية طلاقها من زوجها الذي يعمل كمحام والذي تعرض قبل أشهر لحادثة سير جد خطيرة جعلته عاجزا عن الحركة.





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