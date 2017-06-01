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عصابة خطيرة من ضمنها ثلاثة فتيات تتعرض سبيل المواطنين بأكادير..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 18:55 عصابة خطيرة من ضمنها ثلاثة فتيات تتعرض سبيل المواطنين بأكادير..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
عصابة خطيرة من ضمنها ثلاثة فتيات تتعرض سبيل المواطنين بأكادير..وهذه هي التفاصيل المثيرة
تمكن عنصر تابع لفرقة المرور بأكادير مدعوما بعناصر فرقة الدراجين، زوال أمس السبت 01 يوليوز، من إيقاف 06 أشخاص، من ضمنهم 03 فتيات، يشتبه في ارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح

"شوف تيفي"

تمكن عنصر تابع لفرقة المرور بأكادير مدعوما بعناصر فرقة الدراجين، زوال أمس السبت 01 يوليوز، من إيقاف 06 أشخاص، من ضمنهم 03 فتيات، يشتبه في ارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم، والذين كانوا على متن سيارة شبيهة بأسطول سيارات الاجرة الجديدة ، على مستوى إحدى مدارات المدينة، وذلك عقب تفعيل مصالح الأمن لتحريات ميدانية بعد استقبال مصلحة المداومة لشكايات مواطنين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالشارع العام.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير بالإضافة إلى هواتف نقالة متحصلة من السرقات التي تم التبليغ عنها. كما استطاع الضحايا التعرف على السيارة وكذا على الجاني الذي عرضهم للسرقة.

وأضاف ذات المصدر أن البحث الأولي، كشف أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف الجناة يتحدد في الترصد بالضحايا وتعريضهم للسرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض مع استعمال سيارة للفرار، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 26 و 18 سنة، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سياةذرة أكادير فتيات أسطول سيارات الضحايا

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