فيديو جد خطير..بلطجية يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالقنيطرة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، تم تصوير فصوله داخل حافلة للنقل العمومي، يظهر لحظة هجوم بلطجية عليها ما تسبب في إصابة طفلة بجروح

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، تم تصوير فصوله داخل حافلة للنقل العمومي، يظهر لحظة هجوم بلطجية عليها ما تسبب في إصابة طفلة بجروح

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ركاب حافلة الكرامة عاشوا، يومه الأحد، الرعب والهلع الشديد، بعد أن تفاجئوا بمجهولين يقومون برشق الحافلة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة الطفلة بجروح ودخول والدتها في حالة هستيرية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الحالة، تعتبر الثالة في ظرف أسبوع واحد، حيث قام سابقا مجهولون برشق حافلات للنقل العمومي بالحجارة ما تسبب في إصابة ركاب بجروح.



