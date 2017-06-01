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رجال الحموشي يسقطون 2208 شخص بمدينة فاس في ظرف ثلاثة أشهر

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 17:46 رجال الحموشي يسقطون 2208 شخص بمدينة فاس في ظرف ثلاثة أشهر | مجتمع
رجال الحموشي يسقطون 2208 شخص بمدينة فاس في ظرف ثلاثة أشهر
أسفرت العمليات الأمنية التي ساهمت فيها الأبحات والتدخلات خلال الفترة الممتدة مابين 01 مارس و31 مايو 2017 عن توقيف 2208 شخصا من بينهم 1604 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة بينما تم توقيف 604 مشتبه

"شوف تيفي"

أسفرت العمليات الأمنية التي ساهمت فيها الأبحات والتدخلات خلال الفترة الممتدة مابين 01 مارس و31 مايو 2017 عن توقيف 2208 شخصا من بينهم 1604 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة بينما تم توقيف 604 مشتبه فيهم بناء على مذكرات بحت صادرة في حقهم على الصعيد المحلي والوطني من أجل جرائم مختلفة.

وحسب مصدر أمني لـ "شوف تيفي" فإن هده العلميات ركزت على الوقاية وزجر الجرائم بحيت تم توقيف 663 شخصا متورطا في هدا النوع من القضايا من ضمنهم 243 من أجل السرقات بمختلف انواعها 258 شخص من أجل الضرب والجرح بالسلاح الابيض 135 من أجل العنف 248 شخص من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات 384 شخص من أجل السكر العلني 142 شخص من أجل حمل السلاح الأبيض بدون مبرر 213 شخص مبحوت عنهم من أجل الاعتداءت الجسدية على الأشخاص 159 شخص من أجل جرائم السرقات بمختلف أنواعها 35شخص من أجل جرائم الأخلاق العامة بالاضافة إلي 125 أشخاص مبحوت عنهم في الجرائم المالية والاقتصادية و34 شخص من أجل قضايا أخرى وتبقى العمليات والتدخلات الأمنية مسترسلة من أجل التصدي لكل أنواع الجريمة.

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