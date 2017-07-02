مثير وبالصورة..رضيع عندو ''كريمة'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، تظهر حصول رضيع سنة 2002 على مأذونية سيارة أجرة من ولاية فاس جهة بولمان.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، تظهر حصول رضيع سنة 2002 على مأذونية سيارة أجرة من ولاية فاس جهة بولمان.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث عبر العديد من النشطاء عن دهشتهم الكبيرة، موضحين أن منح الرضيع ''كريمة'' بعد أشهر قليلة من ولادته، يعتبر أمرا غريبا يطرح العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة توضح حقيقة الصورة.

من جهة أخرى، أوضح نشطاء أن وثيقة المأذوينة قد تكون مزورة وفي حالة صحتها فإن وزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق بخصوصها للكشف عن الظروف والملابسات التي كانت سببا في منح الرضيع ''كريمة''.



