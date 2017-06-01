 من جديد..التهميش يخرج ساكنة إميضر وأطفالها للإحتجاج ''مشيا على الأقدام'' ﻿
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من جديد..التهميش يخرج ساكنة إميضر وأطفالها للإحتجاج ''مشيا على الأقدام''

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 17:20 من جديد..التهميش يخرج ساكنة إميضر وأطفالها للإحتجاج مشيا على الأقدام | مجتمع
من جديد..التهميش يخرج ساكنة إميضر وأطفالها للإحتجاج ''مشيا على الأقدام''
عاد سكان إميضر، التي تبعد عن تنغير بحوالي 30 كيلومترا، إلى تنظم مسيرة إحتجاجية في هذه اللحظات، ضدا على الطريقة التي يتم بها استغلال مناجم الفضة بالمنطقة.

شوف تيفي


عاد سكان إميضر، التي تبعد عن تنغير بحوالي 30 كيلومترا، إلى تنظم مسيرة إحتجاجية في هذه اللحظات، ضدا على الطريقة التي يتم بها استغلال مناجم الفضة بالمنطقة.

ووفق مصدر من عين المكان، فساكنة الجماعة القروية لإميضر يخوضون إعتصاما مفتوحا منذ فاتح غشت 2011، ضد ما ''يسمونه سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف شركة معادن إميضر'' من جهة، وضد تهميش الحكومة التي عجزت عن تلبية مطالبهم الإجتماعية البسيطة.

وحسب مقطع فيديو مباشر من المنطقة الجبلية والنائية التابعة ترابيا لإقليم تنغير، خرجت الساكنة مع عائلاتها وأطفالها في مسيرة مشيا عن الأقدام تحث أشعة الشمس الحارقة، في إتجاه عمالة الإقليم للتنديد بالتهميش والفقر الذي تعاني منه المنطقة التي تضم منجم كبير للمعادن النفيسة.

وفي ذات السياق، سبق للمنطقة أن عرفت مسيرات إحتجاجية ضخمة إنتهت بجلسة حوار بإشراف من عمالة تنغير أنهى إعتصام الساكنة بجبل الألبان، لكن عاد الساكنة للإحتجاج من جديد طلبا للمزيد من التنمية ورفع التهميش عن منطقتهم.



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الجماعة الحكومة الإحتجاج إميضر شوف تيفي

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