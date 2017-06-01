رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي المخدرات بأكادير وأيت ملول ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس السبت من إيقاف شخص كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة، الشيرا والأقراص المهلوسة.

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس السبت من إيقاف شخص كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة، الشيرا والأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات قامت بها مصلحة الشرطة القضائية، مكنت من تحديد مكان تواجده بعدما ظل متواريا عن الأنظار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، والذي كان يشكل موضوع 10 مذكرات بحث صادرة عن أمن أكادير وأيت ملول، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.