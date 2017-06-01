عاجل .. حريق مهول بالقرب من موركو مول بالبيضاء..والقضية حامضة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حريق مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الأحد، بمرآب للسيارات والدراجات النارية يوجد بالقرب من المركز التجاري ''موروكومول بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حريق مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الأحد، بمرآب للسيارات والدراجات النارية يوجد بالقرب من المركز التجاري "موروكومول بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب هذا الحريق تبقى مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، مشيرا إلى أن النيران التي اندلعت من المحتمل أن تكون قد أسفر ت عن خسائر مادية جسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تقوم في هذه اللحظات بعملها في إخماد ألسنة النيران حتى لا تنتشر بالمرآب.





