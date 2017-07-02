عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل سوق شعبي بمدينة طنجة ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول داخل سوق شعبي معروف، يوجد على مستوى حي الشوك بمدينة طنجة، لأسباب تبقى إلى حدود الساعة مجهولة.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول داخل سوق شعبي معروف، يوجد على مستوى حي الشوك بمدينة طنجة، لأسباب تبقى إلى حدود الساعة مجهولة.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الحريق فإن أصحاب المحلات التجارية بمساعدة مواطنين، يقومون في هذه اللحظات بالتعاون من أجل إخماد ألسنة النيران التي وصلت للعديد من المحلات التجارية الصفيحية.

تجدر الإشارة إلى أن حريقا مهولا اندلع أمس السبت بمدينة طنجة، خلف خسارة مساحة كبيرة من الغطاء النباتي خاصة بغابة مديونة.



