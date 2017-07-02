عاجل..جريمة قتل مروعة بالبيضاء..والجثة لقاوها في الباطوار القديم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الأحد، على جثة شخص، غارقة في بحر من الدماء، توجد داخل المجزرة القديمة بالحي المحمدي بالبيضاء.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الأحد، على جثة شخص، غارقة في بحر من الدماء، توجد داخل المجزرة القديمة بالحي المحمدي بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في عقده الخامس، تلقى مجموعة من الطعنات على مستوى الوجه والرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.



