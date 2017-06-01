عاجل..إيقاف أحد أخطر المجرمين بمدينة سلا الملقب بـ ''بوضركة'' ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، قبل قليل من يومه الأحد من إيقاف أحد أخطر المجرمين بمدينة سلا والمعروف بوحشيته خلال اعتراضه سبيل المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
"شوف تيفي"
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، قبل قليل من يومه الأحد من إيقاف أحد أخطر المجرمين بمدينة سلا والمعروف بوحشيته خلال اعتراضه سبيل المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر الملقب بـ "بوضركة"، من ذوي السوابق العدلية، كان مبحوثا عنه عقب ارتكابه العديد من الجرائم التي تسببت إحداها في بثر رجل أحد المواطنين.
وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.
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