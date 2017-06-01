رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟ ﻿

كشف رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، أن عفوا ملكيا قريبا على معتقلي حراك- الريف، وأنه تلقى إتصالا هاتفيا من القصر يخبره ''بأن الأمور في طريقها إلى الحل بشكل نهائي وبالطريقة التي أرادها سكان

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كشف رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، أن عفوا ملكيا قريبا على معتقلي حراك- الريف، وأنه تلقى إتصالا هاتفيا من القصر يخبره ''بأن الأمور في طريقها إلى الحل بشكل نهائي وبالطريقة التي أرادها سكان الحسيمة''، من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك قام بسحبها قبل ساعات على نشرها.



وحسب تدوينة لرئيس الجماعة التي انتشرت على جميع الصفحات الخاصة بنشطاء حراك- الريف منذ ليلة أمس السبت، أوضح ''المكي الحنودي'' أنه قريبا سنحتفل بساحة محمد السادس'' التي كانت تشهد احتجاجات نشطاء الحسيمة.



وإستنادا لتدوينة رئيس الجماعة، '' كما عهدناكم وفي إطار الشفافية والتواضح، هاتفوني من القصر والأمور ماضية للحل بشكل نهائي، ويالطريقة التي أرادها سكان الريف''، مختتما تدوينته المقتضبة بالقول أن العفو سيكون '' بالطريقة التي أرادها سكان الحسيمة''.



وجاءت تدوينة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، وسط توقف للإحتجاجات الميدانية لساكنة الريف منذ الأحداث التي عرفتها المنطقة يوم العيد الأخير، حيث عاد رئيس الجماعة إلى سحب التدوينة، تاركا متتبعي صفحته في حيرة من أمرهم متسائلين حول الأسباب التي دفعته إلى التراجع عن تدوينته سحبها؟









