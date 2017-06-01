 رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل سوق شعبي بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل سوق شعبي بمدينة طنجة

عاجل..جريمة قتل مروعة بالبيضاء..والجثة لقاوها في الباطوار القديم | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل مروعة بالبيضاء..والجثة لقاوها في الباطوار القديم

عاجل..إيقاف أحد أخطر المجرمين بمدينة سلا الملقب بـ بوضركة | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف أحد أخطر المجرمين بمدينة سلا الملقب بـ ''بوضركة''

رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟ | بوليتيك

رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟

حجز أزيد من ألف لتر من مسكر الماحيا بزاوية الشيخ ببني ملال | حوادث و حقوق

حجز أزيد من ألف لتر من مسكر الماحيا بزاوية الشيخ ببني ملال

الموت يخطف رئيس تحرير موقع مغربي في نسخته الفرنسية | صحافة

الموت يخطف رئيس تحرير موقع مغربي في نسخته الفرنسية

بالصورة.. فنان راي جزائري شهير يحصل على الجنسية المغربية ويشكر الملك محمد السادس | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنان راي جزائري شهير يحصل على الجنسية المغربية ويشكر الملك محمد السادس

بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن الملكية فوق رؤوس المغاربة | بوليتيك

بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن ''الملكية فوق رؤوس

بالصور..فنان مصري شهير يفكر في الاعتزال بعد وفاة والدته | ثقافة و فنون

بالصور..فنان مصري شهير يفكر في الاعتزال بعد وفاة والدته

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 15:50 رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟ | بوليتيك
رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟
كشف رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، أن عفوا ملكيا قريبا على معتقلي حراك- الريف، وأنه تلقى إتصالا هاتفيا من القصر يخبره ''بأن الأمور في طريقها إلى الحل بشكل نهائي وبالطريقة التي أرادها سكان

شوف تيفي


كشف رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، أن عفوا ملكيا قريبا على معتقلي حراك- الريف، وأنه تلقى إتصالا هاتفيا من القصر يخبره ''بأن الأمور في طريقها إلى الحل بشكل نهائي وبالطريقة التي أرادها سكان الحسيمة''، من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك قام بسحبها قبل ساعات على نشرها.

وحسب تدوينة لرئيس الجماعة التي انتشرت على جميع الصفحات الخاصة بنشطاء حراك- الريف منذ ليلة أمس السبت، أوضح ''المكي الحنودي'' أنه قريبا سنحتفل بساحة محمد السادس'' التي كانت تشهد احتجاجات نشطاء الحسيمة.

وإستنادا لتدوينة رئيس الجماعة، '' كما عهدناكم وفي إطار الشفافية والتواضح، هاتفوني من القصر والأمور ماضية للحل بشكل نهائي، ويالطريقة التي أرادها سكان الريف''، مختتما تدوينته المقتضبة بالقول أن العفو سيكون '' بالطريقة التي أرادها سكان الحسيمة''.

وجاءت تدوينة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، وسط توقف للإحتجاجات الميدانية لساكنة الريف منذ الأحداث التي عرفتها المنطقة يوم العيد الأخير، حيث عاد رئيس الجماعة إلى سحب التدوينة، تاركا متتبعي صفحته في حيرة من أمرهم متسائلين حول الأسباب التي دفعته إلى التراجع عن تدوينته سحبها؟




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة الإتحاد الإشتراكي رئيس الجماعة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن الملكية فوق رؤوس المغاربة | بوليتيك

بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن ''الملكية فوق رؤوس المغاربة''

المرتضى إمعراشن...هناك جهات خارج الوطن تستغل الريف لإبتزاز الدولة | بوليتيك

''المرتضى إمعراشن''...هناك جهات خارج الوطن تستغل الريف لإبتزاز الدولة

رسميا...وزارة حصاد تحدد موعد إعادة التسجيل بالأسلاك التعليمية الثلاث وإنطلاق الموسم الدراسي المقبل | بوليتيك

رسميا...وزارة ''حصاد'' تحدد موعد إعادة التسجيل بالأسلاك التعليمية الثلاث وإنطلاق الموسم الدراسي المقبل

بيجيديون غاضبون من العثماني بعد مروره التلفزيوني الفاشل | بوليتيك

بيجيديون غاضبون من العثماني بعد مروره التلفزيوني الفاشل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كسيدة قاتلة فكازاصاحب سيارة فارهة قتل واحد على سكوتر وهرب (شهادة صادمة) | خارج البلاطو
منذ 39 دقيقة

كسيدة قاتلة فكازا''صاحب سيارة فارهة قتل واحد على ''سكوتر'' وهرب (شهادة صادمة)

شوفو مفهوم الرجولة عند هاذ الشاب...بغيت نتزوج مرا كبر مني عندها الأولاد وتخدم عليا..مابغيتش نخدم أنا حيث أنا هو الراجل | بــووز

شوفو مفهوم الرجولة عند هاذ الشاب...بغيت نتزوج مرا كبر مني عندها الأولاد وتخدم عليا..مابغيتش نخدم أنا حيث أنا هو الراجل

Sans fil بالفيديو: مغربية اختارعات..شارجور | خارج البلاطو

Sans fil بالفيديو: مغربية اختارعات..''شارجور ''

فضيحة ..زوجة ترمي زوجها المريض بالدارالبيضاء وتهرب ( شهادة صادمة) | خارج البلاطو

فضيحة ..زوجة ترمي زوجها المريض بالدارالبيضاء وتهرب ( شهادة صادمة)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل سوق شعبي بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل سوق شعبي بمدينة طنجة

عاجل..جريمة قتل مروعة بالبيضاء..والجثة لقاوها في الباطوار القديم | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل مروعة بالبيضاء..والجثة لقاوها في الباطوار القديم

عاجل..إيقاف أحد أخطر المجرمين بمدينة سلا الملقب بـ بوضركة | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف أحد أخطر المجرمين بمدينة سلا الملقب بـ ''بوضركة''

رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟ | بوليتيك

رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بشكل مفاجئ عن عفو ملكي على معتقلي حراك-الريف ؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.