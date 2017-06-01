حجز أزيد من ألف لتر من مسكر الماحيا بزاوية الشيخ ببني ملال ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ التابعة لسرية بني ملال ، أمس السبت ، من حجز أزيد من ألف لتر من مسكر الحياة (الماحيا) كانت معدة للبيع.

"شوف تيفي"+"و م ع"



تمكنت عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ التابعة لسرية بني ملال ، أمس السبت ، من حجز أزيد من ألف لتر من مسكر الحياة (الماحيا) كانت معدة للبيع.

وحسب مصدر أمني ، فإن هذه العملية ، التي تمت في إطار الدوريات والحملات التمشيطية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي ، جاءت بعد دورية لهذه المصالح على مستوى مدينة زاوية الشيخ حيث أثارت انتباههم رائحة المسكر التي تفوح من منزل يوجد بإحدى الاحياء بالمدينة ، مضيفا أن عملية التدخل التي تمت بتنسيق مع مصالح النيابة العامة أسفرت عن تفكيك مخزن ومستودع للمادة المحظورة.

وأشار المصدر ذاته الى أن التحريات التي باشرها الدرك الملكي أثبتت أن المنزل المذكور يوجد في ملكية شخص من ذوي السوابق العدلية والذي يمثل موضوع عدة مذكرات بحث وطنية من طرف الدرك الملكي والأمن الوطني، مبرزا أن البحث لا يزال جاريا تحت إشراف النيابة العامة لإيقاف المشتبه به ومن له علاقة من قريب أو من بعيد بالقضية.

وذكر المصدر أن هذه العملية تأتي بعد يومين فقط من إلقاء القبض على مروج لمسكر ماء الحياة وبحوزته ما يفوق 300 لتر من هذه المادة السامة على مستوى وادي درنة بالجماعة الترابية لأولاد يعيش، والذي أحيل ، أمس السبت، على مصالح النيابة العامة من أجل تهمة الاتجار في مسكر ماء الحياة.



