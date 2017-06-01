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الموت يخطف رئيس تحرير موقع مغربي في نسخته الفرنسية

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 15:46 الموت يخطف رئيس تحرير موقع مغربي في نسخته الفرنسية | صحافة
الموت يخطف رئيس تحرير موقع مغربي في نسخته الفرنسية
فارق الحياة، صباح يومه الأحد الزميل جديد توفيق، رئيس تحرير le siteinfo في نسخته الفرنسية، والذي يعمل كذلك كأستاذ بالمعهد العالي للصحافة بالرباط.

"شوف تيفي"

فارق الحياة، صباح يومه الأحد الزميل جديد توفيق، رئيس تحرير le siteinfo في نسخته الفرنسية، والذي يعمل كذلك كأستاذ بالمعهد العالي للصحافة بالرباط.

وبهذه المصاب الجلل تتقدم قناة "شوف تيفي" الإلكترونية بجميع مكوناتها بتعازيها الحارة لأسرة الراحل الصغيرة والكبيرةـ ولجميع العاملين في موقع le site info .


 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المعهد العالي للصحافة الرباط

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