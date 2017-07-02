بالصورة.. فنان راي جزائري شهير يحصل على الجنسية المغربية ويشكر الملك محمد السادس ﻿

"شوف تيفي"
كشفت العديد من الصفحات الفايسبوكية الجزائرية أن فنان الراي الجزائري الشهير الشاب فيصل الصغير، حصل على الجنسية المغربية، وقد وجه الشكر للملك محمد السادس.
ونشرت هذه الصفحات صورة للفنان الجزائري التي تظهر حمله لجواز السفر المغربي "البابسبور"، وهي الصورة التي كتب إلى جانبها "كل الشكر لسيدنا محمد السادس بسبوري مغربي".
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