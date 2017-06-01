 بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن ''الملكية فوق رؤوس المغاربة'' ﻿
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بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن ''الملكية فوق رؤوس المغاربة''

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 14:52 بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن الملكية فوق رؤوس المغاربة | بوليتيك
بن كيران يعترف : قد يكون هناك خلاف بيني و بين بعض مستشاري الديوان الملكي لكن ''الملكية فوق رؤوس المغاربة''
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران اعترف صبيحة اليوم بالمقر المركزي للحزب، أنه قد يكون هناك خلاف بينه وبين بعض مستشاري الديوان الملكي، لكنه في المقابل أكد أن ''الملكية فوق رؤوس جميع


شوف تيفي


كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران اعترف صبيحة اليوم بالمقر المركزي للحزب، أنه قد يكون هناك خلاف بينه وبين بعض مستشاري الديوان الملكي، لكنه في المقابل أكد أن ''الملكية فوق رؤوس جميع المغاربة وهي الضامن لوحدتهم''.

ووفق ذات المصدر، صرح بن كيران في لقاء خاص بعمداء المدن الكبرى التي يسيرها حزب ''المصباح'' أن الوضع الداخلي للحزب كارثي، وأنه يتعرض لإمتحان صعب قد ''نفشل أو ننجح فيه''، لكن العلاقات الأخوية بين أعضاء الحزب ستساهم في تجاوز الأزمة التي سيدفع الحزب ثمنها غاليا في المستقبل على حد قول بن كيران.

وفي ذات السياق كشف ''صالح المالوكي'' البرلماني وعمدة مدينة أكادير من خلال صفحته على الفايسبوك، أن '' ...الكلمة التوجيهية التي ألقاها الأمين العام عبد الإله بن كيران في ندوة عمداء المدن الكبرى...لقد جاء يحمل محياه علامات الهدوء والاستقرار ...ظل يختار كلماته بعناية..يصمت برهة ليدقق في عباراته...ثم يغذيها في بعض الأحيان بنكته التي تحمل كثيرا من الدلالات والايحاءات....''

وعن خلاصات كلمته، أورد المالوكي في تدوينته '' أن الذين يحبون الوطن ومنهم بن كيران عليهم أن لا يرجعوا إلى ما وقع ويظلون يقلبون المواجع فالوطن اليوم محتاج إلى من ينكر ذاته من أجل المساهمة في مواجهة الأخطار المحدقة...وأن أعضاء الحزب اذا خرجوا عن مبادئهم ونسوا الشعب الذي وضع فيهم الثقة فسيندثرون كما اندثر غيرهم..لكن وحدة الحزب والعلاقة الأخوية بين أعضائه ينبغي أن تكون فوق كل الخلافات..''.

وحسب عمدة مدينة أكادير والصديق المقرب من بن كيران'' فإنه قد يكون هناك خلاف مع بعض المسؤولين أو مستشاري الديوان لكن الملكية فوق رؤوس المغاربة وضامن وحدتهم''، مضيفا في تدوينته، ''أن بن كيران سمع من كثير من خلصاء هذا الوطن ومن كثير من الأطياف أن عليه أن لا يستسلم لما وقع..وان قراره اليوم ان يستمر في خدمة الوطن وبنفس الإخلاص والصدق ومن أي موقع كان..''.


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بن كيران العمداء الملكية المغاربة شوف تيفي

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