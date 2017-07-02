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بالصور..فنان مصري شهير يفكر في الاعتزال بعد وفاة والدته

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 14:41 بالصور..فنان مصري شهير يفكر في الاعتزال بعد وفاة والدته | ثقافة و فنون
بالصور..فنان مصري شهير يفكر في الاعتزال بعد وفاة والدته
كشفت مجلة ''سيدتي'' يومه الأحد، أن الفنان الشعبي سعد الصغير، يفكر في اعتزال الغناء نهائيا بعد وفاة والدته قبل ثلاثة أيام.

"شوف تيفي"

كشفت مجلة "سيدتي" يومه الأحد، أن الفنان الشعبي سعد الصغير، يفكر في اعتزال الغناء نهائيا بعد وفاة والدته قبل ثلاثة أيام.

وأوضحت المجلة أن سعد الصغير، يعيش حالة نفسية سيئة للغاية بعد وفاة والدته، حيث دخل في عزلة تامة وحزن شديد، نظراً لارتباطه الكبير بها، ونتيجة صدمته فهو يفكر جدياً في اتخاذ هذا القرار الصادم.

وأكدت المجلة أن مقربين من عائلة سعد الصغير، قالوا إنه بعد انتهاء عزاء والدته، دخل في عزلة تامة رافضاً أن يتحدث مع أي شخص، وكل ما يفعله هو قراءة القران والصلاة، مضيفاً إنه غير مستوعب حتى الآن إنها رحلت عن عالمنا، بحسب تصريحه للمجلة ...

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد الصغير الفنان الشعبي المجلة الاعتزال

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