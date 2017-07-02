مثير وبالفيديو والصور..أمراء وأميرات دولة خليجية بالمايو في يخت كيبلغ الثمن ديالو 160 مليون دولار في تركيا تشعل الفايسبوك ﻿

نشرت العديد من المواقع التركية، يومه الأحد، مجموعة من الصور والفيديوهات، قيل إنها لأمراء وأميرات إحدى الدول الخليجية يرتدون ملابس سباحة، خلال قضائهم لعطلتهم الصيفية على أحد اليخوت الفخمة، وذلك

"شوف تيفي"



نشرت العديد من المواقع التركية، يومه الأحد، مجموعة من الصور والفيديوهات، قيل إنها لأمراء وأميرات إحدى الدول الخليجية يرتدون ملابس سباحة، خلال قضائهم لعطلتهم الصيفية على أحد اليخوت الفخمة، وذلك في بحر إيجه الموجود بمدينة “بودروم” التركية القريبة من اليونان.

وحسب موقع "haberler" التركي، فإن اليخت الذي تعود مليكته لعائلة بريطانية يبلغ ثمنه 160 مليون دولار، كان على متنه 14 شخصا من بيهم أميرات وأمراء هذه الدولة الخليجية .

وأكد الموقع التركي أن المجموعة وبالإضافة إلى الحراس، كانت تضم أمراء وأميرات وشيوخاً من هذه الدولة العربية.



