 المصالح الأمنية تتدخل بقوة.. وها علاش تم إغلاق ملهى ليلي بأكادير ﻿
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المصالح الأمنية تتدخل بقوة.. وها علاش تم إغلاق ملهى ليلي بأكادير

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 13:52 المصالح الأمنية تتدخل بقوة.. وها علاش تم إغلاق ملهى ليلي بأكادير | حوادث و حقوق
المصالح الأمنية تتدخل بقوة.. وها علاش تم إغلاق ملهى ليلي بأكادير
قامت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الجاري، في إطار حملة أمنية واسعة، بإغلاق ملهى ليلي يوجد بالقرب من ساحة بيجوان بأكادير، عقب اكتشاف تقديمه للزبناء مشروبات كحولية بدون رخصة.

"شوف تيفي"


قامت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الجاري، في إطار حملة أمنية واسعة، بإغلاق ملهى ليلي يوجد بالقرب من ساحة بيجوان بأكادير، عقب اكتشاف تقديمه للزبناء مشروبات كحولية بدون رخصة.

وكشفت مصادر محلية أكاديرية أن الملهى الليلي الذي تم إيقافه حصل سابقا على رخصة مؤقتة لتقديم الخمور لمدة شهر واحد، إلا أن صاحبه لم يقم بتجديد هذا الطلب، وواصل بيع وتقديم الكحول، ما دفع بالسطات المحلية وبتنسيق مع المصالح الأمنية بإغلاقه مؤقتا.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحملة الأمنية مكنت من العثور على قنينات خمر تم حجزها، بينما تم تحرير مخالفة في حق صاحب الملهى الذي سيكون مضطرا إلى الحصول على ترخيص جديد لتقديم الخمور لزبنائه حتى يستطيع فتح الملهى مرة أخرى.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رخصة السلطات المحلية قنينات خمور السلطات المحلية

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