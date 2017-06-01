''المرتضى إمعراشن''...هناك جهات خارج الوطن تستغل الريف لإبتزاز الدولة ﻿

كشف المتابع في حالة سراح السلفي الحداثي ''المرتضى إمعراشن'' عن وجود جهات خارج المغرب تستغل معاناة ساكنة الريف والأزمة التي تمر منها حاليا لإبتزاز الدولة وحسم المعارك السياسية معها.

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كشف المتابع في حالة سراح السلفي الحداثي ''المرتضى إمعراشن'' عن وجود جهات خارج المغرب تستغل معاناة ساكنة الريف والأزمة التي تمر منها حاليا لإبتزاز الدولة وحسم المعارك السياسية معها.



ووفق تدوينة إمعراشن''... أود أن أعبر كابن الريف وواحد ممن سئم من بارونات السياسة والصحافة والمخدرات تجار أزمة الريف، ومعاناة أهالي هذا القطر الجريح في جسد الوطن، والذين يجعلون دائما الريف ساحة لابتزاز الدولة وحسم معاركهم السياسية..''



وإستهجن الوجه البارز في حراك – الريف، '' المساعي الدنيئة والمشبوهة لتحوير مطالب الساكنة التي حرص الجميع منذ البداية على تحديد سقفها فيما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي، ومحاولات تحويلها لمنصة مواجهة للمؤسسة الملكية، بخلاف ما يتضح جليا في ملفنا الحقوقي، بل ورغم القمع والتنكيل والاضطهاد الجماعي الذي نشعر به من طرف أجهزة المخزن، إلا أن الساكنة حرصت أشد الحرص على عدم تجاوز سقف مطالبها واحترام ثوابت المملكة..''.



ونبه إمعراشن في تدوينته، ''بأن تجار الأزمة خاصة خارج الوطن ما يزالون يلعبون هذه اللعبة المكشوفة التي لن تنطلي على أبناء هذا الإقليم الذين كانوا دائما يتنفسون الصعداء حين تواجد الملك بين أظهرهم، بل في أوج الحراك رفضوا أن يمدوا اليد إلا لجلالته، ثقة منهم فيه، والتي لم تتغير رغم كل المحاولات الفاشلة من دعاة الأزمة..''.



وإختتم إمعراشن تدوينته بالقول'' الريف يتلقى السياط عن باقي الوطن نعم، وأبناءه وقود إصلاح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة مهما كان الثمن ولن يكون نضالنا إلا دفعة أخرى نحو الأمام لبلادنا جميعا، وهنا لابد من التنبيه على أن أرضية الحراك واضحة في الملف المطلبي الذي عرضه الزميل المعتقل ناصر الزفزافي بداية مارس وأكده في رسالته الصوتية إلى لجنة مدريد حين رفض أي تسييس لمطالبنا العادلة والمشروعة''.





