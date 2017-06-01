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فيديو مثير..مغربي مهدد بالقتل بفاس كيدعي على شي مسؤولين وسط الكبعة الشريفة بمكة بطريقة لا تصدق | مجتمع

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فيديو مثير..مغربي مهدد بالقتل بفاس كيدعي على شي مسؤولين وسط الكبعة الشريفة بمكة بطريقة لا تصدق

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 13:29 فيديو مثير..مغربي مهدد بالقتل بفاس كيدعي على شي مسؤولين وسط الكبعة الشريفة بمكة بطريقة لا تصدق | مجتمع
فيديو مثير..مغربي مهدد بالقتل بفاس كيدعي على شي مسؤولين وسط الكبعة الشريفة بمكة بطريقة لا تصدق
نشر البودكاست ''مول الشكارة'' على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة قيام مواطن مغربي بالدعاء أمام الكعبة الشريفة بمكة المكرمة، داعيا الله أن ينجيه من بعض الأشخاص الدين هددوا بتصفيته

"شوف تيفي"

نشر البودكاست "مول الشكارة" على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة قيام مواطن مغربي بالدعاء أمام الكعبة الشريفة بمكة المكرمة، داعيا الله أن ينجيه من بعض الأشخاص الدين هددوا بتصفيته وأيضا من أجل تمكينه من الانتصار على بعض ا لمسؤولين في مدينة فاس.

وفور نشر "مول الشكارة" لهذا الفيديو، تفاعل النشطاء معه بكثافة وخاصة مع الطريقة التي كان يدعو بها هذا الشخص، حيث أكد العديد منهم أن الظاهر بالفيديو، قام بهذه الخطوة التي تتمثل في الدعاء بعد أن وجد نفسه وحيدا في مواجهة "الفساد".

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء هذا الشخص بالصبر على مصابه، مؤكدين أن المغرب دولة الحق والقانون وأن الفاسد والمعتدي والمهدد لحياة المواطن، سيكون مصيره الإعفاء من منصبه أو السجن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك الفيديو مكة المكرمة الكعبة الشريفة مدينة فاس

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