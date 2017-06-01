رسميا...وزارة ''حصاد'' تحدد موعد إعادة التسجيل بالأسلاك التعليمية الثلاث وإنطلاق الموسم الدراسي المقبل ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر بلاغ صحفي تواريخ محددة لإعادة التسجيل في المسالك التعليمية الثلاثة، الإبتدائي والإعدادي والثانوي.



شوف تيفي



أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر بلاغ صحفي تواريخ محددة لإعادة التسجيل في المسالك التعليمية الثلاثة، الإبتدائي والإعدادي والثانوي.



وحسب البلاغ، فعملية إعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي برسم الموسم الدراسي 2017-2018 ستنطلق يوم الثلاثاء 4 يوليوز2017 إلى غاية 10 منه، فيما سلك التعليم الثانوي التأهيلي ستجرى عملية إعادة التسجيل خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليوز 2017.



وناشدت الوزارة التلميذات والتلاميذ المعنيين والأمهات والآباء بالتوجه إلى المؤسسات التعليمية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة داخل الآجال المذكورة، وذلك حرصا على انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 7 شتنبر 2017 كما هو محدد في المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2017-2018.





