هذه هي حقيقة منع السلطات المصرية لطائرة مغربية متجهة إلى قطر من دخول مجالها الجوي ﻿

نفت وسائل إعلام مصرية المعطيات المتداولة بخصوص منع السلطات بمصر لطائرة مغربية متوجهة إلى قطر من دخول مجالها الجوي وسط الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"



نفت وسائل إعلام مصرية المعطيات المتداولة بخصوص منع السلطات بمصر لطائرة مغربية متوجهة إلى قطر من دخول مجالها الجوي وسط الأسبوع الجاري.

وحسب موقع "صدى البلد" المصري فإن سلطات الطيران المدنى المصرية، سمحت أول أمس الجمعة، لطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بعبور أجوائها قادمة من الدار البيضاء فى طريقها إلى الدوحة بعد تقديمها طلب بذلك طبقا لقرار فرض الحظر الجوي على عبور الطائرات إلى قطر.

وأوضح الموقع المصري أن مصادر ملاحية مصرية مطلعة، صرحت أن طائرة مغربية دخلت المجال الجوى المصرى برحلة رقم 216 وستتوجه منه إلى المجالين الجويين السعودى والبحرينى قبل هبوطها فى مطار الدوحة وذلك بعد تقديم الخطوط المغربية لطلبات للسلطات المختصة فى مصر والسعودية والبحرين على عبور أجوائها.

وأوضح ذات الموقع أن الطلب المقدم من الطائرة المغربية جاء من منطلق تأكيد الدول الثلاث المذكورة إلتزامها بقوانين المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو " خلال فرض الحظر الجوى على الطائرات القطرية ومنعها من الهبوط بمطارات مصر أو العبور فى أجوائها وأنها ستمارس حقها فى فرض مزيد من الإجراءات التى من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أى تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والإتفاقيات التى تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.