مثير.. فرنسا تطرد مثليا جنسيا مغربيا.. وهذا هو السبب ﻿

كشف موقع '' europe1'' أن السلطات الفرنسية، قامت بطرد مغربي يبلغ من العمر أربعين سنة، يعاني من خلل هرموني، بعد أن عجزت السلطات عن تحديد جنسه إن كان ذكرا أو أنثى، وأيضا بسبب قيامه بالعديد من الجرائم.

"شوف تيفي"

كشف موقع " europe1" أن السلطات الفرنسية، قامت بطرد مغربي يبلغ من العمر أربعين سنة، يعاني من خلل هرموني، بعد أن عجزت السلطات عن تحديد جنسه إن كان ذكرا أو أنثى، وأيضا بسبب قيامه بالعديد من الجرائم.

وأوضح الموقع الفرنسي أن المغربي المدعو "طارق"، تم ترحيله من طرف السلطات الفرنسية، عقب تورطه في جرائم تتعلق بالاغتصاب والسرقة والتهددي بالقتل، موضحا أن المحكمة الإدارية تبنت هذا القرار وطالبت بتنفيذه، ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى القيام بها وسط الأسبوع الجاري.

وأشار ذات الموقع أن المغربي حاول الدفاع عن نفسه، مؤكدا بأنه مثلي جنسي وترحيله للمغرب يعد مخاطرة بحياته لأن المجتمع المغربي يرفض على حد تعبيره الممارسات المتعلقة بالمثلية الجنسية.



