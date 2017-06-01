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خطير وبالفيديو.. متابعة مباراة أثناء إجراء عملية جراحية يجر أطباء إلى التحقيق

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 12:16 خطير وبالفيديو.. متابعة مباراة أثناء إجراء عملية جراحية يجر أطباء إلى التحقيق | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. متابعة مباراة أثناء إجراء عملية جراحية يجر أطباء إلى التحقيق
خلق مقطع ''فيديو'' لأطباء يقومون بعملية جراحية وهم يتابعون مباراة منتخب بلادهم، الشيلي أمام البرتغال، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم فتح تحقيق بعد انتشار شريط '' فيديو'' رغم نجاح العملية.

" شوف سبور"

خلق مقطع "فيديو" لأطباء يقومون بعملية جراحية وهم يتابعون مباراة منتخب بلادهم، الشيلي أمام البرتغال، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم فتح تحقيق بعد انتشار شريط " فيديو" رغم نجاح العملية.

ويظهر من خلال الفيديو الأطباء يعبرون عن فرحتهم بمرور منتخب بلادهم إلى المباراة النهائية، برسم منافسات كأس القارات أمام البرتغال.

وأكدت وسائل الإعلام أن المستشفى الذي وقعت فيه الحادثة، أعلن عن فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الواقعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس القارات

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