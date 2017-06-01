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بيجيديون غاضبون من العثماني بعد مروره التلفزيوني الفاشل

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 12:12 بيجيديون غاضبون من العثماني بعد مروره التلفزيوني الفاشل | بوليتيك
بيجيديون غاضبون من العثماني بعد مروره التلفزيوني الفاشل
عبر عدد من المتعاطفين وأنصار البيجيدي عن استيائهم من المرور التلفزيوني الفاشل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، حيث أبدى عدد كبير منهم سواء من خلال التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي

شوف تيفي

عبر عدد من المتعاطفين وأنصار البيجيدي عن استيائهم من المرور التلفزيوني الفاشل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، حيث أبدى عدد كبير منهم سواء من خلال التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تدوينات شخصية أو من خلال لقاءات تواصلية ثنائية عن استغرابهم من الطريقة الجامدة التي تكلم بها العثماني وأسلوب محاورته واستنتاجاته التي كانت بعيدة جدا عن الواقع، وكأنه يعيش في كوكب آخر لا يعرف عمق المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي...فكيف يعقل يقول أحد المتعاطفين مع البيجيدي أن يقول العثماني " سنحاول تقليص عدد التلاميذ في الأقسام من 60 تلميذا إلى 40 " ألا يعرف سي العثماني يقول آخر أن 40 تلميذا يعتبر اكتظاظا..؟ أو أن العثماني ماعايش معنا نحن المغاربة ...

وفي اتصال هاتفي لشوف تيفي مع عدد من قيادات حزب المصباح رفض أغلبهم التعليق على المرور التلفزي لرئيس الحكومة..فيما قال آخرون أنتم الصحافيون لكن مستوى إدراكي معين ممكن أن تستنتجوا إن كان مروره ناجحا أم فاشلا، بينما ظل هاتف بعضهم يرن دون مجيب..

على العموم لقد أجمعت أغلب التعاليق على الفايسبوك أن المرور التلفزي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان فاشلا وغير موفقا...بل منهم من قارن بين أول خروج إعلامي لبنكيران الذي كان قويا والخرجة الأخيرة للعثماني الذي كان باردا وطغت على أسلوبه لغة الخشب..

‫شوف تيفي

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بيحيدبون غاضبون من العثماني بعد مروره التلفزيوني الفاشل

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