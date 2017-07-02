بالصورة..سعد المجرد فرحان بزاف.. وهاشنو قال ﻿

نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بـ ''تويتر''، صورة وتغرية، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة لتخطي أغنيته ''المعلم'' عتبة 500 مليون مشاهدة عبر قناة ''اليوتوب''.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بـ "تويتر"، صورة وتغرية، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة لتخطي أغنيته "المعلم" عتبة 500 مليون مشاهدة عبر قناة "اليوتوب".

وكتب المجرد في تغريدته "صباح السرور و النجاح ، الله يفرحكم يا جمهور يا وفي، هذا إنجاز المغاربة و الدول العربية الشقيقة، أشكركم على تفاعلكم الخيالي مع هذه الاغنية".

وعبر العديد من عشاق المجرد عن سعادتهم الكبيرة بتحقيقه لهذا الانجاز الذي جعله يتربع على عرش الأغنية العربية والمغربية خلال السنوات الأخيرة.



