بالصورة..سعد المجرد فرحان بزاف.. وهاشنو قال ﻿

"شوف تيفي"
نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بـ "تويتر"، صورة وتغرية، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة لتخطي أغنيته "المعلم" عتبة 500 مليون مشاهدة عبر قناة "اليوتوب".
وكتب المجرد في تغريدته "صباح السرور و النجاح ، الله يفرحكم يا جمهور يا وفي، هذا إنجاز المغاربة و الدول العربية الشقيقة، أشكركم على تفاعلكم الخيالي مع هذه الاغنية".
وعبر العديد من عشاق المجرد عن سعادتهم الكبيرة بتحقيقه لهذا الانجاز الذي جعله يتربع على عرش الأغنية العربية والمغربية خلال السنوات الأخيرة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.