خطير..بعد نهاية رمضان: نايضة في أولاد تايمة..الإجرام والماحيا والسرقة ﻿

تمكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، يومي الجمعة والسبت، من إيقاف مجموعة من الأشخاص إما متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية أو لتشكيلهم موضوع مذكرات بحث.



"شوف تيفي"





تمكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، يومي الجمعة والسبت، من إيقاف مجموعة من الأشخاص إما متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية أو لتشكيلهم موضوع مذكرات بحث.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها ففي تفاصيل هذه العمليات، تم إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان يتخذ مسكنه معملا سريا لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز ما يفوق 100 لتر من هذه المادة مهيأة للترويج إلى جانب 30 كيلوغراما من مستحضراتها، وعدة آليات تستعمل في إعدادها.



وأكد المصدر ذاته إيقاف شخصين، الأول قاصر من ذوي السوابق، كان يجري البحث عنه من أجل السرقة بالخطف، فيما الثاني مبحوث عنه من أجل الضرب والجرح المتبوع بالسرقة.



وأشار ذات المصدر إلى أن ذات العمليات الأمنية مكنت كذلك من إيقاف شخصين وبحوزتهما أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على الغير؛ علاوة على إيقاف 06 أشخاص ضبطوا متلبسين باستهلاك الكحول وإحداث الضوضاء بالشارع العام.



وقد تم إخضاع الجميع لتدابير الحراسة النظرية باستثناء القاصر، الذي جرى الاحتفاظ به تحت المراقبة؛ وذلك رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



