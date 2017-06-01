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يا ربي السلامة..تسجيل صوتي جد خطير:شوفو فتاة مغربية كيفاش كتدير السحور لصاحبها+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 11:31 يا ربي السلامة..تسجيل صوتي جد خطير:شوفو فتاة مغربية كيفاش كتدير السحور لصاحبها+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..تسجيل صوتي جد خطير:شوفو فتاة مغربية كيفاش كتدير السحور لصاحبها+تفاصيل مروعة
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لفتاة مغربية وهي تتبادل الحديث مع سيدة أخرى ومع ''مشعوذة'' وهي التسجيلات التي تم تناقلها عبر ''الواتساب''، والتي تشير إلى الطريقة التي

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لفتاة مغربية وهي تتبادل الحديث مع سيدة أخرى ومع "مشعوذة" وهي التسجيلات التي تم تناقلها عبر "الواتساب"، والتي تشير إلى الطريقة التي اعتمدتها الفتاة للإطاحة بشاب حتى يرتبط بها.

وحسب الفيديو المتداول فإن التسجيلات التي توجد به، تبرز قيام فتاة بالكشف عن بعض الفقهاء والمشعوذين والمشعوذات اللائي يتم الاعتماد عليهم من أجل القيام بأعمال سحر وشعوذة تستهدف النصب والاحتيال على مجموعة شباب، وذلك بعد القيام بوضع طلاسم سحرية على صورهم أو على ملابسهم.

وعبر المغاربة المتفاعلون عن صدمتهم الكبيرة خاصة من الحوار الدائر بين الفتاة والمشعوذة، داعين الشباب إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تعاملهم مع بعض الفتيات، في حين استغل آخرون الفرصة للإشارة إلى أن بعض ضعاف النفوس يقومون بهذه الأعمال المثيرة البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الذي يرفض مثل هذه الممارسات.

ونعتذر عن عدم إدراج هذا التسجيل مع المادة الإخبارية، نظرا لاحتوائه على بعض الكلمات النابية والمخلة بالحياء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة الملابس المشعوذة

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