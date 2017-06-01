فيديو خطير..مغربي سلخ مراتو وسط المحكمة قبل ما يطلقو..وها المادة الخطيرة اللي رما عليها فوجهها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة اعتداء مغربي على زوجته بطريقة جد بشعة داخل مقر محكمة بإيطاليا.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة اعتداء مغربي على زوجته بطريقة جد بشعة داخل مقر محكمة بإيطاليا.

وحسب الصفحات التي نشرت هذا الفيديو فإن فصوله جرت خلال الأسبوع الجاري، حيث قام مغربي بتعنيف زوجته داخل محكمة بريجو إيمليا بإيطاليا، حيث دخلا في نقاش حاد بخصوص إجراءات الطلاق بينهما، لتتطور الأمور بعد أن قام الزوج في لحظة غضب شديد بضرب زوجته قبل رميها بمادة حارقة على مستوى الوجه.

ونشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية المهتمة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج الفيديو، حيث عبر العديد من النشطاء في تفاعلهم عن استنكارهم الشديد لقيام الزوج بالاعتداء على زوجته وسط محكمة في دولة أجنبية.



