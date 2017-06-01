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صادم..بعد تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص الجنسية المغربية: الشاب بلال مشا فيها وأصبح كيغني في أوكار المجرمين ومروجي المخدرات

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 10:56 صادم..بعد تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص الجنسية المغربية: الشاب بلال مشا فيها وأصبح كيغني في أوكار المجرمين ومروجي المخدرات | ثقافة و فنون
صادم..بعد تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص الجنسية المغربية: الشاب بلال مشا فيها وأصبح كيغني في أوكار المجرمين ومروجي المخدرات
انطلاقا من خبر ''شوف تيفي'' الحصري والذي نشرته قبل أيام بخصوص إلغاء الشاب بلال لجميع سهراته الصيفية بالمغرب خوفا من ردة فعل المغاربة عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول الجنسية المغربية، فقد أكدت مصادر

"شوف تيفي"

انطلاقا من خبر "شوف تيفي" الحصري والذي نشرته قبل أيام بخصوص إلغاء الشاب بلال لجميع سهراته الصيفية بالمغرب خوفا من ردة فعل المغاربة عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول الجنسية المغربية، فقد أكدت مصادر إعلامية جزائرية هذا الخبر، وأوضحت أن الشاب بلال انفصل كذلك عن مدير أعماله في المغرب وهو ما أنهى مشواره الفني في هذا البلد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بلال أضحى لا يمانع في الغناء بالملاهي الليلية بالجزائر في وهران و"بلاس بلوس" في ضاحية دواودة التي تعتبر وكرا للمجرمين ومروجي المخدرات وصولا لملاهي عنابة، الأمر الذي أثار اندهاش الجميع، خاصة وأن بلال كان معروفا عنه عزوفه على الغناء في هكذا أماكن.

وأشارت ذات المصادر أن الألبوم الأخير لبلال "حبايبنا" الذي ضم 8 أغاني، لم يحقق نجاحا كبيرا ، ويعتبر من بين أضعف الألبومات طيلة مشواره الفني بسبب كلمات أغانيه الهابطة والموسيقى المعتمدة فيه.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بلال المخدرات الشاب بلال

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