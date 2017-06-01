درجة حرارة غير مسبوقة اليوم الأحد والليلة الموالية يصل إلى ما فوق 40 درجة..وهذه هي حالة البحر ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد والليلة الموالية، أن تبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية بالمملكة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خصوصا بالسهول الشمالية الغربية وستكون الرياح قوية

"شوف تيفي"



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد والليلة الموالية، أن تبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية بالمملكة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خصوصا بالسهول الشمالية الغربية وستكون الرياح قوية نوعا ما شرقية في منطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالسهول الغربية، والجنوب الشرقي ، وضعيفة شرقية بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 19 درجة بالسهول الأطلسية، وما بين 19 و 23 درجة بالسايس وسهول تادلة، وستصل ما بين 25 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد. وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا ملموسا، متأرجحة ما بين 35 و 40 درجة باللوكوس والغرب وغرب السايس وكذا سهول تادلة والرحامنة والسفوح الجنوبية الشرقية وأقصى جنوب البلاد، وما بين 27 و 32 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وسيصبح هائجا صباحا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح هائجا بعد الزوال بالسواحل الأطلسية ما بين الجرف والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة ومهدية، وهائجا بباقي السواحل.



