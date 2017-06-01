هام للمغاربة..حضيو راسكم: هذه هي الأضرار الخطيرة على صحتكم بسبب إضافة ساعة ﻿

كشفت دراسات بخصوص إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، أن هذه الأخيرة تتسبب في مشاكل صحية لمواطني الدول التي تعتمد على التوقيت الصيفي خلال مرحلة معينة من السنة.

''شوف تيفي''

كشفت دراسات بخصوص إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، أن هذه الأخيرة تتسبب في مشاكل صحية لمواطني الدول التي تعتمد على التوقيت الصيفي خلال مرحلة معينة من السنة.

وأوضحت وسائل إعلام عالمية أن الدراسات، بخصوص الساعة الإضافية، تقول إن إضافتها من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأن يتسبب في المزيد من حوادث السيارات كما يخفض إنتاجية العمال .

وقال أمنيت ساندهو، من جامعة كولورادو لرويترز بهذا الخصوص أن النوبات القلبية قفزت بنسبة 25 في المائة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، قائلا ''دراستنا تشير إلى أن التغيرات المفاجئة وحتى الصغيرة في النوم قد تكون لها تأثيرات ضارة''.