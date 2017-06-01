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عاجل..ثلاث سيارات ملغومة تنفجر وسط عاصمة عربية

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 09:31 عاجل..ثلاث سيارات ملغومة تنفجر وسط عاصمة عربية | دولي
عاجل..ثلاث سيارات ملغومة تنفجر وسط عاصمة عربية
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاث سيارات ملغومة استهدفت دمشق اليوم الأحد مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعد انفجار إحداها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز.

''شوف تيفي''

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاث سيارات ملغومة استهدفت دمشق اليوم الأحد مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعد انفجار إحداها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة أن أحد الانتحاريين الثلاثة ، فجر سيارته في ساحة التحرير بوسط دمشق بعد أن طوقته السلطات. وقالت وسائل الإعلام إن السلطات دمرت السيارتين الأخريين.

وقال التلفزيون السوري إن قوات الأمن حالت دون وصول ''الإرهابيين'' إلى مبتغاهم مضيفا أنهم أرادوا استهداف مناطق مزدحمة في أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

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