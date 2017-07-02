صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه ﻿

أقدم مواطن مصري على خنق طفل حتى الموت خوفا من افتضاح أمره بعد أن فشل في اغتصابه .

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أقدم مواطن مصري على خنق طفل حتى الموت خوفا من افتضاح أمره بعد أن فشل في اغتصابه .

وكشف موقع اليوم السابع أن الوحش الآدمي قام بعد فشله في اغتصاب الطفل وليد البالغ من العمر قيد حياته 9سنوات، على خنقه بواسطة كيس بلاستيكي وإخفاء جثته داخل منزل مرتكب الجريمة المدعو أحمد.ش.ع والبالغ من العمر 28 سنة.

وأضاف الموقع ذاته أن العناصر الأمنية تمكنت من العثور على جثة الطفل القاصر بعد انبعاث رائحة كريهة من منزل المعني بالأمر، ليتم العثور على جثة لطفل فى العقد الأول من العمر ويرتدى ملابسه كاملة، وعلى رأسه كيس بلاستيكي أسود اللون ووجود شريط من القماش حول العنق مع وجود آثار خنق، وتبين أن الجثة للطفل وليد 9 سنوات تلميذ، المُبلغ بغيابه في المحضر رقم 5614/2017 إدارى المركز.

هذا وبعد اعتقال مرتكب الجريمة الشنعاء، انهار أمام الشرطة واعترف بالمنسوب إليه قائلا « كنت أريد الإعتداء على الطفل جنسيا، لكن وبعد صراخه قمت بخنقه والتخلص منه قبل أن يفتضح أمري ».

هذا وأضاف ذات المصادر أن الجاني متزوج وأب لإثنين سبق وتم اتهامه من طرف زوجته بالشذوذ الجنسي.