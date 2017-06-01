 مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه | دولي

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس | مجتمع

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها

صدمة في فرنسا وها علاش | دولي

صدمة في فرنسا وها علاش

تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها | دولي

تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها

التفاصيل الكاملة حول الحريق الذي اندلع بأكبر غابة بطنجة و هذا ما وقع لـ450 عنصرا من الوقاية المدنية | حوادث و حقوق

التفاصيل الكاملة حول الحريق الذي اندلع بأكبر غابة بطنجة و هذا ما وقع لـ450 عنصرا من الوقاية المدنية

العثماني...البرلمان شعو كان هاربا ولن نستعجل تعويم الدرهم | بوليتيك

العثماني...البرلمان ''شعو'' كان هاربا ولن نستعجل تعويم الدرهم

هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية الممنوعة من العبور | مجتمع

هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية

مثير وبالفيديو.. شوفو شابة كيفاش سرقات هاتف ذكي من Cyber | دولي

مثير وبالفيديو.. شوفو شابة كيفاش سرقات هاتف ذكي من Cyber

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 02:15 مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس | مجتمع
مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله مواطنة، وهي تكشف عن تفاصيل مثيرة، أوضحت من خلالها أن محامية بوادي زم، حولت حياتها إلى جحيم، بعد قيامها بتطليقها من

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله مواطنة، وهي تكشف عن تفاصيل مثيرة، أوضحت من خلالها أن محامية بوادي زم، حولت حياتها إلى جحيم، بعد قيامها بتطليقها من زوجها والزواج به بالإضافة إلى إدخلالها للسجن.

وأوضحت هذه المواطنة، أن المحامية المذكورة، كانت سببا في وقوع طلاق بينها وبين زوجها، مشيرة أي المواطنة إلى أن المحامية، قامت بعد ذلك بالزواج من الطليق، قبل أن تتسبب في سجنها لمدة شهرين بمساعدة محاميين آخرين.

وتضامن نشطاء مع السيدة، حيث طالب الجميع وزارة العدل والحريات بالدخول على الخط والكشف على حقيقية التصريحات التي أدلت بها السيدة والتي اتهمت من خلالها المحامية وزملائها باستغلال وظيفتهم للزج بها خلف القضبان الحديدية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي المحامية الطليق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية الممنوعة من العبور | مجتمع

هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية الممنوعة من العبور

هام للراغبين في العمل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: ها شحال باغيين.. وهذه هي الشروط والوثائق | مجتمع

هام للراغبين في العمل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: ها شحال باغيين.. وهذه هي الشروط والوثائق

تشميع أكبر المحلات لبيع المثلجات بعد تسمم 50 شخصا | مجتمع

تشميع أكبر المحلات لبيع المثلجات بعد تسمم 50 شخصا

مثير وبالصورة..مغربي عندو 16 سنة حصل على الباكالوريا في إسبانيا ونجح في السنة أولى بجماعة الطب | مجتمع

مثير وبالصورة..مغربي عندو 16 سنة حصل على الباكالوريا في إسبانيا ونجح في السنة أولى بجماعة الطب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة اندلاع حريق مهول في ورش للأشغال العمومية ومؤسسة ثانوية بالبيضاء | بــووز
منذ 30 دقيقة

بالفيديو..لحظة اندلاع حريق مهول في ورش للأشغال العمومية ومؤسسة ثانوية بالبيضاء

بالفيديو..شباب من فاس يبتكرون اختراعا جديدا :أذكار داخل وسادة النوم بدون تأثير و بأثمنة مناسبة | بــووز

بالفيديو..شباب من فاس يبتكرون اختراعا جديدا :أذكار داخل وسادة النوم'' بدون تأثير و بأثمنة مناسبة

الحداوي يتحدث لشوف تيفي عن أول منافسات خاصة بالكأس الوطنية للكرة الشاطئية (فيديو) | بــووز

الحداوي يتحدث لشوف تيفي عن أول منافسات خاصة بالكأس الوطنية للكرة الشاطئية (فيديو)

شوفو طموح بنت الشعب سلمى لي حصلات على أعلى نقطة فالجهوي بالدارالبيضاء في مدرسة عمومية | بــووز

شوفو طموح بنت الشعب "سلمى" لي حصلات على أعلى نقطة فالجهوي بالدارالبيضاء في مدرسة عمومية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه | دولي
منذ 16 دقيقة

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس | مجتمع

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها

صدمة في فرنسا وها علاش | دولي

صدمة في فرنسا وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.