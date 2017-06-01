مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله مواطنة، وهي تكشف عن تفاصيل مثيرة، أوضحت من خلالها أن محامية بوادي زم، حولت حياتها إلى جحيم، بعد قيامها بتطليقها من

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله مواطنة، وهي تكشف عن تفاصيل مثيرة، أوضحت من خلالها أن محامية بوادي زم، حولت حياتها إلى جحيم، بعد قيامها بتطليقها من زوجها والزواج به بالإضافة إلى إدخلالها للسجن.

وأوضحت هذه المواطنة، أن المحامية المذكورة، كانت سببا في وقوع طلاق بينها وبين زوجها، مشيرة أي المواطنة إلى أن المحامية، قامت بعد ذلك بالزواج من الطليق، قبل أن تتسبب في سجنها لمدة شهرين بمساعدة محاميين آخرين.

وتضامن نشطاء مع السيدة، حيث طالب الجميع وزارة العدل والحريات بالدخول على الخط والكشف على حقيقية التصريحات التي أدلت بها السيدة والتي اتهمت من خلالها المحامية وزملائها باستغلال وظيفتهم للزج بها خلف القضبان الحديدية.