خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم واصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت،ليلة السبت-الأحد، على الطريق رقم 13 الرابطة بين الرشيدية وارفود.

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم واصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت،ليلة السبت-الأحد، على الطريق رقم 13 الرابطة بين الرشيدية وارفود.

وأوضحت السلطات المحلية، أن الحادثة التي وقعت على مستوى قصر الجديد بدائرة اوفوس في الساعات الاولى من صباح اليوم نجمت عن اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة مما خلف مصرع ثلاثة اشخاص واصابة آخرين بجروح خطيرة.

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الاسعاف إلى عين المكان لتقديم الاسعافات الضرورية للجرحى، فيما تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات.