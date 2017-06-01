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صدمة في فرنسا وها علاش

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 01:48 صدمة في فرنسا وها علاش | دولي
صدمة في فرنسا وها علاش
تعيش فرنسا حالة تأهب قصوى بعدما تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس ''إتش 5 أن 8'' شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنه تم التأكد من الحالة في مزرعة شمالي فرنسا، وأنها اتخذت

شوف تيفي

تعيش فرنسا حالة تأهب قصوى بعدما تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس ''إتش 5 أن 8'' شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنه تم التأكد من الحالة في مزرعة شمالي فرنسا، وأنها اتخذت إجراءات لاحتواء تفشى المرض.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الحالة التي تم تسجيلها ظهرت على بعد 15 كيلومترا من بؤرة للمرض ظهرت في تورناي (بلجيكا) في يونيو، وأضافت أنه تم تأكيد 11 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في بلجيكا منذ بداية يونيو.

هذا وقد تم اكتشاف حالة جديدة من أنفلونزا الطيور، نهاية الأسبوع الجاري في إحدى المزارع البلجيكية في محافظة ''هينو'' بإقليم والونيا، في الوقت الذي تتعافى فرنسا ببطء من أزمة أنفلونزا الطيور التي أصابت صناعة البط في جنوب غربها.

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فرنسا أنفلوانزاالطيور بلجيكا مزرعة

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