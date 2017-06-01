 تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه | دولي

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس | مجتمع

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها

صدمة في فرنسا وها علاش | دولي

صدمة في فرنسا وها علاش

تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها | دولي

تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها

التفاصيل الكاملة حول الحريق الذي اندلع بأكبر غابة بطنجة و هذا ما وقع لـ450 عنصرا من الوقاية المدنية | حوادث و حقوق

التفاصيل الكاملة حول الحريق الذي اندلع بأكبر غابة بطنجة و هذا ما وقع لـ450 عنصرا من الوقاية المدنية

العثماني...البرلمان شعو كان هاربا ولن نستعجل تعويم الدرهم | بوليتيك

العثماني...البرلمان ''شعو'' كان هاربا ولن نستعجل تعويم الدرهم

هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية الممنوعة من العبور | مجتمع

هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية

مثير وبالفيديو.. شوفو شابة كيفاش سرقات هاتف ذكي من Cyber | دولي

مثير وبالفيديو.. شوفو شابة كيفاش سرقات هاتف ذكي من Cyber

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 01:45 تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها | دولي
تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها
اعتبرت الدوحة أن المطالب التي قدمتها السعودية وحلفاؤها لانهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب ''تنتهك'' السيادة القطرية ''قُدمت لكي تُرفض''.

شوف تيفي:

اعتبرت الدوحة أن المطالب التي قدمتها السعودية وحلفاؤها لانهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب ''تنتهك'' السيادة القطرية ''قُدمت لكي تُرفض''.

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي بروما ان ''كل مطالب دول الحصار ''قدمت لكي ترفض''.

وطالبت الدول الأربع، قطر خصوصا بوقف دعم ''الارهاب'' وغلق قاعة عسكرية تركية في قطر، واقفال قناة ''الجزيرة''، والحد من علاقاتها مع ايران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 يونيو مع مهلة عشرة ايام للاستجابة لها.

وبعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو، أضاف وزير خارجية قطر أن ''الغرض من هذه المطالب انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها''.

وقال الفانو ان حكومته مستعدة ''للمساهمة في أي مبادرة لاستعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قطر أزمة خليج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه | دولي

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه

صدمة في فرنسا وها علاش | دولي

صدمة في فرنسا وها علاش

مثير وبالفيديو.. شوفو شابة كيفاش سرقات هاتف ذكي من Cyber | دولي

مثير وبالفيديو.. شوفو شابة كيفاش سرقات هاتف ذكي من Cyber

نايضة.. بفرنسا مرة أخرى وها أشنو وقع | دولي

نايضة.. بفرنسا مرة أخرى وها أشنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة اندلاع حريق مهول في ورش للأشغال العمومية ومؤسسة ثانوية بالبيضاء | بــووز
منذ 27 دقيقة

بالفيديو..لحظة اندلاع حريق مهول في ورش للأشغال العمومية ومؤسسة ثانوية بالبيضاء

بالفيديو..شباب من فاس يبتكرون اختراعا جديدا :أذكار داخل وسادة النوم بدون تأثير و بأثمنة مناسبة | بــووز

بالفيديو..شباب من فاس يبتكرون اختراعا جديدا :أذكار داخل وسادة النوم'' بدون تأثير و بأثمنة مناسبة

الحداوي يتحدث لشوف تيفي عن أول منافسات خاصة بالكأس الوطنية للكرة الشاطئية (فيديو) | بــووز

الحداوي يتحدث لشوف تيفي عن أول منافسات خاصة بالكأس الوطنية للكرة الشاطئية (فيديو)

شوفو طموح بنت الشعب سلمى لي حصلات على أعلى نقطة فالجهوي بالدارالبيضاء في مدرسة عمومية | بــووز

شوفو طموح بنت الشعب "سلمى" لي حصلات على أعلى نقطة فالجهوي بالدارالبيضاء في مدرسة عمومية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه | دولي
منذ 13 دقيقة

صادم وبالصورة..وحش آدمي يخنق طفلا حتى الموت بعد فشله في اغتصابه

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس | مجتمع

مثير وبالفيديو..مواطنة مغربية مضيومة: محامية طلقاتني من راجلي وتزوجات بيه ودخلاتني الحبس

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

خطير :فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أشخاص بين الراشدية و أرفود..هذه تفاصيلها

صدمة في فرنسا وها علاش | دولي

صدمة في فرنسا وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.