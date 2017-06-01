تستمر الأزمة الخليجية..و قطر تفاجئ الدول المُقاطعة برد صادم حول شروطها ﻿

اعتبرت الدوحة أن المطالب التي قدمتها السعودية وحلفاؤها لانهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب ''تنتهك'' السيادة القطرية ''قُدمت لكي تُرفض''.

شوف تيفي:

اعتبرت الدوحة أن المطالب التي قدمتها السعودية وحلفاؤها لانهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب ''تنتهك'' السيادة القطرية ''قُدمت لكي تُرفض''.

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي بروما ان ''كل مطالب دول الحصار ''قدمت لكي ترفض''.

وطالبت الدول الأربع، قطر خصوصا بوقف دعم ''الارهاب'' وغلق قاعة عسكرية تركية في قطر، واقفال قناة ''الجزيرة''، والحد من علاقاتها مع ايران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 يونيو مع مهلة عشرة ايام للاستجابة لها.

وبعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو، أضاف وزير خارجية قطر أن ''الغرض من هذه المطالب انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها''.

وقال الفانو ان حكومته مستعدة ''للمساهمة في أي مبادرة لاستعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر''.