التفاصيل الكاملة حول الحريق الذي اندلع بأكبر غابة بطنجة و هذا ما وقع لـ450 عنصرا من الوقاية المدنية ﻿

علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن حريقا نشب، أمس السبت، بغابة ''مديونة'' بطنجة، دون وقوع ضحايا أو خسائر.

شوف تيفي:

علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن حريقا نشب، أمس السبت، بغابة ''مديونة'' بطنجة، دون وقوع ضحايا أو خسائر.

وأضاف المصدر ذاته أن الرياح أججت النيران التي انتشرت بشكل سريع في الغابة، مؤكدا أن حوالي 450 عنصرا من الوقاية المدنية، والمندوبية والقوات

المسلحة الملكية والقوات المساعدة يواصلون مجهوداتهم لإخماد الحريق.