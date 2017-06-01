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العثماني...البرلمان ''شعو'' كان هاربا ولن نستعجل تعويم الدرهم

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 01:24 العثماني...البرلمان شعو كان هاربا ولن نستعجل تعويم الدرهم | بوليتيك
العثماني...البرلمان ''شعو'' كان هاربا ولن نستعجل تعويم الدرهم
صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، أن البرلماني سعيد شعو كان هاربا إلى هولندا منذ سنوات، وأن المغرب قدم أدلة للقضاة الهولنديين وكان هناك نقاش ولقاءات متعددة بين المسؤولين المغاربة

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، أن البرلماني سعيد شعو كان هاربا إلى هولندا منذ سنوات، وأن المغرب قدم أدلة للقضاة الهولنديين وكان هناك نقاش ولقاءات متعددة بين المسؤولين المغاربة والهولنديين أسفرت عن إعتقال ''شعو'' وأن المفاوضات مازالت مستمرة.

وأضاف العثماني أن ''شعو '' سيحاكم بعدة تهم بينها المخدرات مؤكدا أن البرلمانيين أو السياسيين كيفما كان موقعهم سيحاسبون، موضحا بأن سياسيين تم إعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة بجرائم الإختلاس، مشبها الوضع '' بالفلوس الذي يفرغ الماء على الأرض ويحرم إخوته'' على حد قوله.

ونفى العثماني وجود ضغوط على الحكومة من قبل الصناديق المالية العالمية لتعويم الدرهم، مؤكدا بأت المغرب سينتقل لنظام مرن ومتحكم فيه، وأنه لحدود هذه اللحظات لم يتم بعد إعطاء الإنطلاقة الفعلية للإنتقال لما أسماه بالنظام المرن، مستبعدا تكرار السيناريو المصري، الذي تضرر إقتصاده كثيرا بعد تعويم الجنيه.

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