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هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية الممنوعة من العبور

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 01:20 هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية الممنوعة من العبور | مجتمع
هام للمسافرين المغاربة.. هذه هي الإجراءات الجديدة بموانئ اسبانيا و هذه هي المواد الغدائية الممنوعة من العبور
كشفت مراسلة لقنصلية المغرب ''دين بوش'' موجهة إلى الجمعيات ولجان المساجد، أن مصالح الجمارك الاسبانية قررت منذ منتصف يونيو الماضي إخضاع الأمتعة غير المصاحبة التي يتم نقلها عبر الحافلات أو غيرها من

شوف تيفي

كشفت مراسلة لقنصلية المغرب ''دين بوش'' موجهة إلى الجمعيات ولجان المساجد، أن مصالح الجمارك الاسبانية قررت منذ منتصف يونيو الماضي إخضاع الأمتعة غير المصاحبة التي يتم نقلها عبر الحافلات أو غيرها من المغرب في اتجاه أوربا، إلى المراقبة بجهاز السكانير على مستوى الموانئ البحرية.

وشمل القرار الاسباني جميع المأكولات والمشروبات وغيرها من المواد كزيت الزيتون وزيت أركان والصابون التي تتطلب مراقبة صحية، وجب أن تكون مرفقة بوثيقة مسلمة من لدن وسيط للعبور أو وكيل للشحن أو وكيل معلن لدى الجمارك.

هذا وسيتسبب الإخلاء بأي من هذه الشروط، إلى رجوع الحافلة الحاملة لهذه الأمتعة إلى الميناء الذي انطلقت منه من المغرب، حسب المراسلة ذاتها، حيث يرمي هذا القرار الاسباني إلى تعزيز أمن اسبانيا، ومحاربة ظاهرتي التهريب والتجارة في الممنوعات.

‫شوف تيفي

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تهريب إجراء اسبانيا موانئ

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