مثير وبالفيديو.. شوفو شابة كيفاش سرقات هاتف ذكي من Cyber ﻿

بطريقة ذكية، سرقت فتاة شابة هاتفا ذكيا من فوق مكتب مسير أحد نوادي الأنترنيت ''سيبير'' بالمكسيك، حيث وضعت يدها على الهاتف في غفلة من صاحبه الذي كان يقوم بعمله مع أحد الزبائن.

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بطريقة ذكية، سرقت فتاة شابة هاتفا ذكيا من فوق مكتب مسير أحد نوادي الأنترنيت ''سيبير'' بالمكسيك، حيث وضعت يدها على الهاتف في غفلة من صاحبه الذي كان يقوم بعمله مع أحد الزبائن.

ورصدت كاميرا مراقبة داخل المحل تلك اللحظة، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع، وظهرت من خلاله الفتاة وهي تقف بجوار المكتب، وانتهزت الفرصة، والتقطت الهاتف بسرعة، وانصرفت سريعا، دون أن تثير الانتباه.