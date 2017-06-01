الفنان حميد المرضي ينفي ما تم تداوله حول سرقة أغنيته من طرف عبد الله الداودي ﻿

كشف الفنان حميد المرضي في اتصال لشوف تيفي قبل قليل من يومه السبت ما تم تداوله حول سرقة أغنيته الجديدة من طرف الفنان عبد الله الداودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي: ع.س

كشف الفنان حميد المرضي في اتصال لشوف تيفي قبل قليل من يومه السبت ما تم تداوله حول سرقة أغنيته الجديدة من طرف الفنان عبد الله الداودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المرضي في ذات الاتصال أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن الحساب الذي كتبت فيه التدوينة حساب مزور، ولا يقرب إليه لا من قريب ولا من بعيد.

وأشار المرضي إلى أنه سيضطر للتواصل مع متابعيه من فيديو لايف من صفحته الرسمية بالفايسبوك، من أجل تبديد كل ما قيل في حق الداودي من سرقة أو شيء من هذا القبيل.

وندد المرضي في حديثه بأفعال بعض المتطفلين الذي يعبثون بأسماء الفنانين وبسمعتهم، عبر إنشاء بعض الصفحات الفايسبوكية بأسمائهم، مما يشكل ضررا حقيقيا في العلاقة بين الفنانين المغاربة، وتغليط الرأي العام بمعلومات عارية من الصحة.