العثماني ''يفشل'' في أول لقاء إعلامي مباشر مقارنة ببن كيران ﻿

تأكدت توقعات المتتبعين بفشل سعد الدين العثماني كرئيس للحكومة في إقناع مشاهدي اللقاء الخاص الذي بتثه القناة الأولى والثانية مساء اليوم، عبر إعتماده على المصطلحات الفضفاضة والتهرب من الإجابة مع

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تأكدت توقعات المتتبعين بفشل سعد الدين العثماني كرئيس للحكومة في إقناع مشاهدي اللقاء الخاص الذي بتثه القناة الأولى والثانية مساء اليوم، عبر إعتماده على المصطلحات الفضفاضة والتهرب من الإجابة مع اللجوء للغة الخشب بين الفينة والاخرى للرد على النقاط الجوهرية.



ورغم إستحواذ موضوعي الحسيمة والبيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية على حيز كبير من وقت البرنامج، فشل العثماني في تقديم معطيات مقنعة حول دور الحكومة في معالجة مشكلة الريف وغيابها منذ تشكيلها عن الإحتجاجات التي استمرت أزيد من ثمانية أشهر، حيث انتظرت الحكومة المجلس الوزاري الأخير والذي صدرت تعليمات ملكية صارمة على هامشه بضرورة فتح تحقيق في برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''.



ولجأ العثماني إلى لغة الوعود وتشكيل اللجان المختصة، ليستعرض الأوراش التي قال بأن الحكومة عازمة على بلورتها مستقبلا على أرض الواقع، مكررا تكرار جملة ''أن الحكومة جاءت يالله شهرين''.



وقبل نهاية اللقاء الخاص، إنتقد النشطاء الفايسبوكيون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال قيامهم بمقارنة مع سلفه عبد الإله بن كيران، حيث خلص عدد من النشطاء أن الفرق واضح بين الرجلين رغم إنتمائهما لنفس الحزب.