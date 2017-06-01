العثماني في مناظرة تلفزية:علاقتي ببن كيران لم تصل بعد مرحلة '' الطلاق'' ﻿

شبه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ما يقع بين أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما يقع داخل جميع البيوت المغربية، حيث يكون نقاش وحديث وخصومات بين أفراد الأسرة الواحدة، لكن لم يصل الأمر

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شبه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ما يقع بين أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما يقع داخل جميع البيوت المغربية، حيث يكون نقاش وحديث وخصومات بين أفراد الأسرة الواحدة، لكن لم يصل الأمر لوضعية "الطلاق". مصرحا بلا خوف على حزب العدالة والتنمية.



وإعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإجراء إنتخاب سري لإختيار أربعة أعضاء تم إلحاقهم بالأمانة العامة للحزب من بين 6 مرشحين، نافيا وجود تنسيق مسبق بين وزراء الحكومة لإسقاط أي مرشح.



وكشف العثماني بوجود نقاش بين قياديي حزب العدالة والتنمية، لكن في إحترام أخوي ثام، مصرحا في اللقاء الذي يبث في هذه اللحظات على القناة الأولى والثانية، "لا خوف على حزب العدالة والتنمية" ردا على تساؤل حول المستوى الذي وصله الصراع بين قادة الحزب.