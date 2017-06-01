العثماني..إطلاق سراح معتقلين ''حراك - الريف'' ليس بيد الحكومة وسندعم أي مبادرة لحل الأزمة ﻿

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف ليس بيد السلطة التنفيذية، لكن الحكومة ستدعم أي مبادرة مدنية للخروج من الأزمة.

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف ليس بيد السلطة التنفيذية، لكن الحكومة ستدعم أي مبادرة مدنية للخروج من الأزمة.



وأوضح العثماني أن المسؤول الحزبي ضمن الأغلبية الحكومية الذي صرح بوجود إنفصاليين بين نشطاء الإحتجاجات بالحسيمة إرتكب خطأ كبيرا، لكن تم تجاوز الموضوع.



وقال العثماني في اللقاء الخاص و المباشر على القناة الأولى والثانية، أن الإحتجاجات إستمرت منذ 8 أشهر وعرفت مواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن، ووقعت إصابات بين المحتجين وقوات حفظ النظام التي قامت بعمل كبير لحفظ الأمن.