خطير.. اغتصاب ممثلة مغمورة أمام ابنها وهذه هي التفاصيل ﻿

تنطلق أولى جلسات المحاكمة في حق 3 طلاب ومجند في مصر بمحكمة استئناف القاهرة، بتهمة اقتحام منزل ممثلة مغمورة بمنطقة الطالبية واغتصابها تحت التهديد بالسلاح.

شوف تيفي

تنطلق أولى جلسات المحاكمة في حق 3 طلاب ومجند في مصر بمحكمة استئناف القاهرة، بتهمة اقتحام منزل ممثلة مغمورة بمنطقة الطالبية واغتصابها تحت التهديد بالسلاح.

وكشفت مصادر مصرية أن النيابة العامة اتهمت الطلاب الثلاثة والمجند، بمواقعة أنثى بغير رضاها، حيث اقتحموا مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم النارية مهددين إياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن، ونزعوا عنها ملابسها كرها، وتناوبوا الاعتداء عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة اتهمت المتهمين بسرقة مبلغ مالي ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسرا إياه ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقي المتهمين المسكن واشهروا في وجهها الأسلحة النارية فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.

هذا ويسود تكتم شديد عن اسم الممثلة المصرية المشهورة التي تم اغتصابها، حيث جرت التحقيقات في سرية تامة، حتى لا يتم الكشف عن الضحية.