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عاجل و بالصور .. حادثة سير خطيرة في قلب كازا وهذه حصيلة الضحايا

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 00:12 عاجل و بالصور .. حادثة سير خطيرة في قلب كازا وهذه حصيلة الضحايا | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور .. حادثة سير خطيرة في قلب كازا وهذه حصيلة الضحايا
وقعت قبل دقائق من الآن حادثة سير خطيرة على مستوى مدارة ''شيميكولور'' في تقاطع شارعي ابن تاشفين وأولاد الزيان، بين سيارة خفيفة من نوع ''بارتنير'' وسيارة أجرة من الحجم الكبير.

شوف تيفي

وقعت قبل دقائق من الآن حادثة سير خطيرة على مستوى مدارة ''شيميكولور''  في تقاطع شارعي ابن تاشفين وأولاد الزيان، بين سيارة خفيفة من نوع ''بارتنير'' وسيارة أجرة من الحجم الكبير.

وكشف مصدر ''شوف تيفي'' أن سائق ''بارتنير'' كان يسير بسرعة جنونية في حالة سكر في شارع ابن تاشفين اتجاه الحي المحمدي، وسيارة أجرة البيضاء كانت قادمة في الاتجاه الآخر في اتجاه المدينة، لكن ''البارتنير'' زاغت عن الطريق بعد أن فشل سائقها في السيطرة على المقود ليدخل في الطريق المعاكس ويصطدم بقوة في سيارة الأجرة.

وأضاف مصدرنا أن سائق سيارة الأجرة أصيب بجروح خطيرة بالإضافة إلى ثلاث ركاب كانوا بصحبته، وسائق السيارة الخفيفة أصيب هو الآخر بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل الجميع من طرف الوقاية المدنية إلى مستشفى مولاي يوسف ''الصوفي'' على وجه السرعة لتلقي العلاجات الأولية.

هذا وقد حلت بعين المكان العناصر الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث، وانتقلت هي الأخرى للمستشفى حتى يتم الوقوف على الحالة الصحية للمصابين وفتح تحقيق في هذه الحادثة سير الخطيرة.

‫شوف تيفي

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حادثة مستشفى أمن طاكسي

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